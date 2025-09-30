Yeni Şafak
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

17:4530/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Tsunami uyarısı yapıldı
Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.


Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.


Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.



