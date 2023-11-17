Filipinler'de 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Henüz tsunami uyarısı yapılmazken, değerlendirme yapıldığı bildirildi.
#Filipinler
#deprem
#tsunami
10 dakika önce
Arşiv
Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Henüz tsunami uyarısı yapılmazken, değerlendirme yapıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, kendisi veya ailesi Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6 Şubat depremleri nedeniyle kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 17 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararın ayrıntıları...
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