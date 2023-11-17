Filipinler'de 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

6 Şubat depremleri nedeniyle kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 17 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararın ayrıntıları...