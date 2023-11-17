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Dünya

Filipinler'de 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12:01 - 17/11/2023 Cuma
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Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Henüz tsunami uyarısı yapılmazken, değerlendirme yapıldığı bildirildi.



#Filipinler
#deprem
#tsunami
10 dakika önce
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