Dünya Filipinlerde uçak kazası 8 ölü
ASYA

Filipinler’de uçak kazası: 8 ölü

Filipinler’de özel uçak, Japonya’ya gitmek üzere pisten kalkış yaptığı sırada alev aldı. Uçakta bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

8 kişiyi taşıyan özel uçak, Filipinler’in Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı’ndan Japonya’nın Tokyo Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere pisten kalkış yaptığı sırada alev aldı.

Yerel medya, RPC 5880 tipi özel uçakta bir Kanadalı hastanın, yakının, iki doktorun, bir hemşirenin ve üç kabin görevlisinin bulunduğunu bildirdi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi yetkililerinin, kazanın nedenini incelemek için pistte bulunduğu belirtilirken; soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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