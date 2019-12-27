Filipinler’deki tayfunda ölü sayısı 28’e yükseldi

Filipinler’i vuran Phanfone Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.
- Yerel basında çıkan haberlere göre ölümlerin 10’unun Ilolio’da, 4’ünün Capiz’de, 4’ünün Samar Oriental’de, 3’ünün Leyte Biliaran’da ve 3’ünün de Doğu Mindoro’da meydana geldiği açıklandı.
Tayfunun verdiği hasar nedeniyle yurtiçi taşımacılık hizmetlerinin askıya alındığı, feribot ve uçak seferlerinin iptal edildiği, 24 binden fazla kişinin mağdur olduğu belirtildi.
Ayrıca ülkede 115 uçuşun da iptal edildiği, elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.