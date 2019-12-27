Dünya Filipinlerdeki tayfunda ölü sayısı 28e yükseldi
ASYA

Filipinler’deki tayfunda ölü sayısı 28’e yükseldi

Filipinler’de tayfunun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Filipinler’i vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Phanfone Tayfunu’nun ardından ölenlerin sayısının 28’e yükseldiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken 11 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Tayfunun geçtiği bölge, sular altında kaldı.
Tayfunun geçtiği bölge, sular altında kaldı.

Filipinler’i vuran Phanfone Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Tayfunun etkisiyle ağaçlar evlerin üstüne devrildi.
  • Yerel basında çıkan haberlere göre ölümlerin 10’unun Ilolio’da, 4’ünün Capiz’de, 4’ünün Samar Oriental’de, 3’ünün Leyte Biliaran’da ve 3’ünün de Doğu Mindoro’da meydana geldiği açıklandı.

Bölge sakinleri, sağlam kalan eşyalarını topluyor.

Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 kişi hayatını kaybetti

Tayfunun verdiği hasar nedeniyle yurtiçi taşımacılık hizmetlerinin askıya alındığı, feribot ve uçak seferlerinin iptal edildiği, 24 binden fazla kişinin mağdur olduğu belirtildi.

Bölge sular altında kaldı.

Ayrıca ülkede 115 uçuşun da iptal edildiği, elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.

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