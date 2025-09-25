Filistin Devlet Başkanı Abbas video bağlantıyla BM'de: Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır

“Uluslararası Barış Konferansı'nda şunları söyledik: Acil ve kalıcı bir şekilde Gazze'deki savaşı durdurmak. İkincisi, BM örgütlerinin bu topraklara girmesi ve açlığın bir silah olarak kullanılmaması. Bize yardım gönderen ülkelerin önündeki engellerin kaldırılması. Her iki tarafın da rehineleri serbest bırakması ve Filistin topraklarındaki ilhakın durdurulması. Bir diğer önemli nokta, Gazze'deki insanların yerlerinden edilmeden orada yaşamaya devam etmesi. Filistinli rehinelerinin de bırakılması gerek. Reformların bir an önce başlatılıp, Filistin’de bir yıl içinde Başkanlık seçiminin yapılması da gerekiyor. Bunun için önce savaşın bitmesi gerekiyor. Biz modern ve demokratik bir devlet istiyoruz. Çoğulcu politikalara izin veren, kadın ve çocukların güçlendirildiği bir devlet istiyoruz. ABD Başkanı Trump ve Suudi Kralı'yla çalışacağız. Bu barış planını uygulamak istiyoruz. Bugün şunu net olarak söylüyoruz: Filistin özgürleşmeden adalet olamaz, adalet olmadan barış gelmez. 1967 sınırlarına uygun bir şekilde başkenti Doğu Kudüs olan bir devlette yaşamak istiyoruz. Barış ve demokrasi içinde bir devlet istiyoruz. Uluslararası toplumun Filistin halkının yanında olması gerekiyor. Biz barışçıl, yasal ve demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Acılarımız ne kadar çok olsa da irademiz kırılmayacak. Filistin bizimdir. Kudüs bizim kalbimizin mücevheridir. Bizim başkentimizdir. Biz vatanımızdan, toprağımızdan ayrılmayacağız. Biz umut mesajları yaymaya devam edeceğiz bu kutsal topraklardan. Biz barış köprüleri inşa etmeye devam edeceğiz"