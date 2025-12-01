Filistin yönetiminden İsrail'e tepki: İşgalcilerin Batı Şeria'da yabancı aktivistlere saldırısı terör eylemidir

Filistin yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 yabancı aktiviste yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma "failleri ve onlara koruma sağlayan işgal yönetiminin cezalandırılması" çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha yakınlarında yer alan Ayn ed-Duyuk bölgesinde yaşayan Bedevi topluluğuna destek olmak için bölgede bulunan yabancı uyruklu 4 aktivisti yaralayıp, pasaport ve cep telefonları dahil çeşitli eşyalarını çalmalarının ardından açıklama yaptı.

Saldırıyı "uluslararası hukuka aykırı terör eylemi" olarak nitelendiren Filistin yönetimi, "İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve yabancı aktivistlere yönelik saldırıları ve bunun doğuracağı tehlikeli sonuçların sorumluluğunun tamamen İsrail yönetimine ait olduğunu" vurguladı.

Filistin halkını zorla topraklarından uzaklaştırmayı hedefleyen İsrail yönetimi ile "işgali genişletmek için araç olarak kullandığı yerleşimcilerin" işlediği suçların cezasız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, "aktivistlere saldıran failleri ve onlara koruma sağlayan işgal yönetimini cezalandırma çağrısı" yapan Filistin yönetimi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem ve Peace Now, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı insan hakları ihlallerinin çoğunun İsrail ordusunun koruması altında yapıldığını veya müdahale etmediğini, böylece saldırıların yayılmasına zemin hazırlandığını belirtiyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındı.



