​Filistin’i nankörlükle suçladı

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail’le imzaladığı “normalleşme anlaşmasına karşı çıkan ve çok sert dille kınayan filistin yönetimini ve halkını nankörlükle suçladı. BAE’nin de facto lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e çok yakın isimlerden, ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Amerikalı ve İsrailli yetkililerle katıldığı bir telekonferansta Filistinlileri adeta şikayet etti. İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro ve “normalleşme” projesi kapsamında çalışan Amerikalı yetkililerle telekonferansla bir araya gelen Uteybe, Filistinlileri “nankörlükle” itham etti.

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ÖFKE PÜSKÜRDÜ

Toplantıda, “normalleşme” anlaşmalarına muhalefete öfke kusan Uteybe’nin, Filistinlilerin anlaşmadan “mutlu olması” gerektiğini savunduğu belirtildi. Uteybe’nin, “Filistinlilerin imzalanan anlaşmadan ihanete uğramış duygusu taşımaları ironik, halbuki ilhakı engellediği için mutlu olmalılar” ifadesini kullandığı belirtildi.

TARAFINI BELLİ ETTİ

BAE’nin Washington Büyükelçisi, aynı toplantıda, “İsraillilerin yüzde 80’i BAE ile İsrail arasında imzalanan “barış anlaşmasını” destekliyor” sözleriyle de kendisi için öncelikli tarafın Filistin değil işgalci olduğunu gösterdi.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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İLHAKI ENGELLEDİK YALANI

BAE tarafı Batı Şeria’nın ilhakının imzalanan anlaşmayla durduğunu iddia ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilhakın hala masada olduğunu belirtmişti. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da, Israel Hayom gazetesine açıklamasında ilhakın gerçekleşeceğini belirterek Abu Dabi’yi yalanlamıştı.

Muhalefete 10 yıl ceza

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği’nden Hamed eş-Şamisi, Körfez halklarının İsrail’le normalleşmeye karşı olduğunu, ancak Abu Dabi yönetiminin yıllardır yürüttüğü güvenlik politikası sonucu BAE’de normalleşme karşıtı seslerin yükselmesinin engellendiğini söyledi. Ülkede İsrail ile normalleşme karşıtı seslerin yükselmemesinin nedenini Abu Dabi’nin baskıcı politikaları olduğunu söyledi. Şamisi, “BAE yönetimi, politikalarına itiraz etmeyi doğrudan suç sayan yasalar çıkardı. Bu suçun da 10 yıl hapis ve bir milyon dirhem (272 bin dolar) para cezası var” dedi. Şamisi, “İsrail istihbarat servisi Mossad, uzun yıllardır BAE’de çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir Twitter paylaşımında buna işaret etmişti” ifadelerini de kullandı.