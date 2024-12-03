Filistin’in paralarını da çaldılar

Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı sistematik saldırıları nedeniyle; hastaneler, evler, okullar ve kamu binaları yerle bir oldu. Bombardımanlarda binlerce insan şehit olurken, yaşanan yıkımlar maddi anlamda da Filistin’i milyarlarca dolarlık zarara uğrattı. Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Eski Filistin Merkez Bankası Başkanı Azzam Shawwa, Filistin bankalarındaki paraların dahi çalındığını vurguladı.

Eski Filistin Merkez Bankası Başkanı Azzam Shawwa





BANKALARIN YÜZDE 90’I YIKILDI

2015-2021 tarihleri arası 6 yıl süreyle başkanlık yapan Shawwa, savaşın başından bu yana sadece bankacılık alanında 13 milyar dolar zararda olduklarını söyledi. Filistin’deki topyekün zararın 80 milyar dolardan fazla olduğunu ifade eden Shawwa, “Çocukların top oynadığı sahalar bile bombalandı. Bankaları yüzde 90’ının şubeleri yıkıldı. Bankalardaki paralar ise çalındı ama biz kimin çaldığını tespit edemiyoruz” diye konuştu.





NAKİT PARA TÜKENDİ

Bombardıman nedeniyle bankaların bütün bankacılık sistemleri ve bilgisayar iletişim sistemlerinin bozulduğu bilgisini veren Shawwa, “Banka ve ATM’lerin zarar görmesi nedeniyle insanların elindeki nakit para da tükendi” şeklinde konuştu. Shawwa, “Bankacılık sektörüne yeniden yapı ve ideoloji kazandırmalıyız. Bankaların bunlarla baş etmek için özel politikalar tahsis etmesi de mümkün. Savaş bittiğinde ekonomik şartlardan kaynaklı Gazzelilerin gitmesini istemiyoruz. Böylece hepimiz geri dönebiliriz. Filistin amacına sahip tek ekonomik dayanak bankacılık sektörüdür. Elbette dijital dönüşüm konusunda Filistin'de büyük bir kampanya var. Yıkılanı tekrardan inşa edeceğiz. Bankacılık, tarım, balıkçılık birçok sektörümüz tekrardan canlanabilir” değerlendirmesi yaptı.

Batı Şeria’daki bankacılık sisteminin çalıştığını hatırlatan Shawwa, nakit para sıkıntısı yaşandığı için alışverişlerin elektronik yollarla sağlandığını ifade etti.





KAMUOYUNUN DESTEĞİ GEREKİYOR

Gazze’de yaşanan yıkımın istatistiklerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu açıklayan Shawwa, bu yıkımın yalnızca binalar ve altyapıdan ibaret olmadığını dile getirdi. Savaş nedeniyle şehit olanların dışında uzuvlarını kaybeden onlarca insan olduğunu belirten Shawwa sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların yeniden onarılması çok büyük bir çaba gerektiriyor. Bu konuda sadece Filistin halkının değil ayrıca uluslararası kamuoyunun da desteği şart. Ancak bu şekilde insanların yaşamış olduğu bu büyük yıkımın telafisi mümkün olur. Gazze ve Han Yunus eski şehirler. Buradaki tarihi yapıda savaşta yerle bir oldu. Gazze’nin inşası ve imarına girildiğinde uluslararası kamuoyunun bunların tarihi yapısını da tekrardan inşa etmesi gerekiyor.”





YENIDEN INŞA IÇIN PLANLAMA ŞART

Siyonist İsrail’in yaptığı saldırıların insanların kimliğinin yanı sıra mekanlarını da silmeye yönelik olduğunu söyleyen Shawwa, “Gazze’nin tekrardan inşası noktasında detaylı bir plan yapılması gerekiyor. Bu kadar çok yıkım varken bu kadar çok moloz varken bunların temizlenmesi bile bir süreç gerektiriyor. Bu molozların içerisinde cesetler ve patlamamış bombalar var. Bunların hepsinin planlanması lazım” ifadelerini kullandı. Shawwa, “Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Hastalara ilk sağlık hizmetini Türkiye verdi. Türkiye de çok büyük bir deprem süreci geçirdi ve bu süreçten çok başarılı bir şekilde çıktı. Bu kadar çok alanı kaplayan bir deprem sürecini çok güzel yönetti. Molozları kaldırdı

ve tekrardan planlama yaparak inşaatlar yaptı. Türkiye’nin yapmış olduğu bu başarı Filistin’in Gazze’de yapması gerekenle aşağı yukarı aynı. Yine aynı şekilde bir sürecin işlenmesi gerekiyor” dedi.



