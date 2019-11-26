Dünya Filistinliler İsrail işgalini ve ABDyi protesto etti
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Filistinliler İsrail işgalini ve ABD'yi protesto etti

Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

Haber Merkezi AA
Ebu Dis'te düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.​
Ebu Dis'te düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.​

Filistinli grupların çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Tulkerm kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler ise askerlere taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

İsrail askerleriyle Filistinli göstericiler arasında arbede

Öte yandan El Halil ile Beytüllahim'de düzenlenen protestolarda Filistinli göstericiler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Batı Şeria'da 250'ye yakın yerleşim bulunuyor

  • İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

  • Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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