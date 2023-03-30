Fin basını: İsveç'in NATO işkencesini sona erdirecek tek kişi Erdoğan

İsveç ve Finlandiya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girme talebinin, teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye tarafından reddedilmesi dünya gündeminde oldukça geniş yer buldu.

Türkiye'nin taleplerini iki ülkeye de kabul ettirmesinin ardından NATO yolu açılmış olsa da İsveç'te peş peşe yaşanan skandallar sonrası NATO yoluna yeşil ışık yalnızca Finlandiya'ya yakıldı.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, kanun teklifinin bugün Genel Kurul'da ele alınacağını bildirmişti.

'İsveç'in NATO işkencesi'

Finlandiya basınında da NATO süreci gündemde. Bugün yayımlanan bir haberde "İsveç'in 'NATO işkencesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde 'Türkiye ret verdiği sürece Macaristan'ın da ret vermeye devam edeceğine' dikkat çekilirken, İsveç'in de Finlandiya gibi NATO için çok önemli olduğuna dikkat çekildi.

Analize göre ilerleyen aylarda da İsveç'in NATO'ya girmek istemesini masaya getirebilecek tek kişi seçimlerden sonra Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Finlandiya basını bu sürecin daha kısa sürede çözüme kavuşmasını istediklerini dile getirdi.





Ayrıca ülkedeki önemli bir seçim anketine de yer veren Finlandiya gazetesi halkın yüzde 80'inin NATO'yu; yarısından fazlasının ise İsveç olmadan NATO yolunu desteklediğini ifade etti.

Finlandiya hükümeti ise her ne kadar şu anki durum onayı beklese de politika olarak mutlaka İsveç'i destekleyeceğini belirtiyor.















































