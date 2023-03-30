Fin basını: İsveç'in NATO işkencesini sona erdirecek tek kişi Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç ve Finlandiya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girme talebinin, teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye tarafından reddedilmesi dünya gündeminde oldukça geniş yer buldu.
Türkiye'nin taleplerini iki ülkeye de kabul ettirmesinin ardından NATO yolu açılmış olsa da İsveç'te peş peşe yaşanan skandallar sonrası NATO yoluna yeşil ışık yalnızca Finlandiya'ya yakıldı.
- Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, kanun teklifinin bugün Genel Kurul'da ele alınacağını bildirmişti.
'İsveç'in NATO işkencesi'
Ayrıca ülkedeki önemli bir seçim anketine de yer veren Finlandiya gazetesi halkın yüzde 80'inin NATO'yu; yarısından fazlasının ise İsveç olmadan NATO yolunu desteklediğini ifade etti.
Finlandiya hükümeti ise her ne kadar şu anki durum onayı beklese de politika olarak mutlaka İsveç'i destekleyeceğini belirtiyor.