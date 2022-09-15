​Finlandiya Ruslar için vizeyi zora sokmak istiyor

Niinistö, "Bir ülkeye vize almak kimse için sübjektif bir hak değildir ancak vizeyi veren her zaman takdir yetkisine sahiptir. Bu zamana kadar Finlandiya'da bir mülk veya daire sahibi olmak vize başvurusunu destekleyen bir faktör olarak algılanıyordu. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ağustosta Rus vatandaşları Ukrayna'daki savaşa ve Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarına rağmen Finlandiya'da artan oranda mülk satın aldı.

Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normal sayının onda birine indirmişti.

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