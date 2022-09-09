NATO'dan Rusya'yı kızdıracak tehlikeli adım: Binlerce asker yüksek hazırlık seviyesine geçti

Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenlendi.

"YÜZBİNLERCE ASKERİ YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNE GEÇİRİYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz." ifadesinde bulundu.

"30 ÜLKEDEN 24'Ü ONAY VERDİ"

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, "Protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladı." dedi.

BLINKEN'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız." dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği takviyelerin büyük bedel ödediklerini gösterdiğini ifade eden Blinken, "Ukrayna'da muazzam sayıda Rus kuvveti var ve maalesef Devlet Başkanı Vladimir Putin, trajik, korkunç bir şekilde gösterdi ki, Rusya'ya büyük bedel ödetme pahasına çok sayıda insanı bunun içine atacak." açıklamasında bulundu.

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