Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin NATOya katılmak için Türkiye ile sık sık görüşüyoruz
AVRUPA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: NATO'ya katılmak için Türkiye ile sık sık görüşüyoruz

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı

Finlandiya'dan sürece ilişkin açıklamalar geldi. Başbakan Sanna Marin, NATO konusunda Ankara'dan onay beklediklerini belirterek, "Türkiye ile gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: NATOya katılmak için Türkiye ile sık sık görüşüyoruz
Finlandiya Başbakan Sanna Marin

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya katılım süreci hakkında konuştu. Türkiye, İskandinav ülkelerinden terörle mücadele konusunda gerekli desteğin sağlanmasını istiyor.

Marin'den Türkiye açıklaması

Marin, Ankara'nın gündeme getirdiği endişelerle ilgili Türk yetkililerle sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenleyen Marin, şunları dile getirdi:

"Onay sürecinin en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz"

"Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmam istemem."

"Sınır dışı konusunda yargı karar verir"

Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadıkları sorulan Marin, şu karşılığı verdi:

"Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya'dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir."

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"Putin kaybedecek"

Marin, AP Genel Kurulu'na hitabında da Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş, enerji piyasasındaki istikrarsızlık, enflasyon artışları, kuraklık ve yangınla kendini gösteren iklim değişikliği nedeniyle olağanüstü zamanlardan geçtiğini vurguladı.

Marin, "Putin savaşı kaybedecek. Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Rus gazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini ifade eden Marin, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı." dedi.

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"Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik"

Marin, savaşın savunma sanayisi ve enerji bağımsızlığının önemini gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtiraf etmeliyiz ki Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik ve beklentilerimizi Rusya'nın işleyişine dayandırdık. Sovyet yönetimi altında yaşamış Baltık'taki ve Polonyalı dostlarımızı dinlememiz gerekirdi."

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