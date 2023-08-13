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Finlandiya'da "Fixit" tartışması

Dış Haberler
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Finlandiya Meclis Başkanı Jussi Halla-aho, mensubu olduğu aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi’nin dün yapılan kongresinden önce açıklama yaparak ülkesinin uzun vadede Avrupa Birliği'nden ayrılmayı hedeflemesi gerektiğini açıkladı. İngiltere’nin birlikten ayrılış sürecini ifade eden “Brexit”e atıfla 2019 yılında partisinin duyurduğu “Fixit” programının da yazarı olan Jussi Halla-aho, AB’nin üye ülkelerin egemenliğini sınırladığına vurgu yaptı. Fin siyasetçinin, Ocak 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Kamuoyu yoklamaları, cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalinin düşük olduğunu gösterse de Halla-aho'nun görüşleri Finlandiya'da haziran ayında göreve gelen hükümetin kilit müttefiki olan Gerçek Finler içinde oldukça etkili.



#Finlandiya
#Fixit
#Politika
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