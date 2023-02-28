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Dünya

Finlandiya'dan Rusya sınırına 200 kilometrelik çit

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından güvenlik önlemlerini artıran Finlandiya, Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladı.

21:17 . 28/02/2023 Salı
IHA
Finlandiya, Rusya ile olan sınırının 200 kilometrelik kısmına çit örmeye başladı.

Finlandiya, Rusya ile olan sınırının 200 kilometrelik kısmına çit örmeye başladı.

Finlandiya Sınır Muhafızları
tarafından yapılan açıklamada,
Finlandiya
’nın
Rusya
sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladığı bildirildi.
Rusya-Ukrayna savaşı
nın patlak vermesinin ardından güvenlik önlemlerini artıran Finlandiya, Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladı. Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için orman temizliği ile çalışmaların başladığı ifade edildi. Açıklamada, yol inşaatı ve çit montajının ise gelecek ay başlayacağı aktarılarak, üç kilometrelik pilot projenin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

200 kilometrelik çitin maliyeti 380 milyon euro

Pilot uygulamanın ardından büyük bölümü güneydoğuda olmak üzere 70 kilometrelik çiti ise 2025’e kadar tamamlamayı hedefleyen Finlandiya, yaklaşık 380 milyon euro maliyetle Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırının 200 kilometresini çitle çevirmeyi planlıyor. Gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacak çitin özellikle hassas alanlarda 3 metreden yüksek olması bekleniyor. Finlandiya’nın sınırları, şu anda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle çevrili bulunuyor.Rusya’da verilen seferberlik emri sonrası komşu ülkeler Rus akını ile karşılaşmıştı. Estonya, Letonya ve Polonya da Rusya ile olan sınırlarında güvenliği artırmıştı.



#Rusya-Ukrayna savaşı
#Finlandiya Sınır Muhafızları
#Finlandiya
#Rusya
1 saat önce
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Finlandiya'dan Rusya sınırına 200 kilometrelik çit
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