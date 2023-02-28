Finlandiya'dan Rusya sınırına 200 kilometrelik çit

Finlandiya, Rusya ile olan sınırının 200 kilometrelik kısmına çit örmeye başladı.
200 kilometrelik çitin maliyeti 380 milyon euro
Pilot uygulamanın ardından büyük bölümü güneydoğuda olmak üzere 70 kilometrelik çiti ise 2025’e kadar tamamlamayı hedefleyen Finlandiya, yaklaşık 380 milyon euro maliyetle Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırının 200 kilometresini çitle çevirmeyi planlıyor. Gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacak çitin özellikle hassas alanlarda 3 metreden yüksek olması bekleniyor. Finlandiya’nın sınırları, şu anda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle çevrili bulunuyor.Rusya’da verilen seferberlik emri sonrası komşu ülkeler Rus akını ile karşılaşmıştı. Estonya, Letonya ve Polonya da Rusya ile olan sınırlarında güvenliği artırmıştı.