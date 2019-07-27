Fırat Kalkanı bölgesinde camilere terör saldırısı: 26 yaralı

Terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Gandura, El Bab, Azez ve Tel Battal yerleşkelerinde 15:00 sularında eş zamanlı 4 bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi.
Yeni Şafak'a bilgi veren ÖSO emniyet yetkilileri, delillerin saldırıların PKK tarafından yapıldığını gösterdiğini belirtti.
Saldırılarda; Gandura'da 6, Azez'de 6, El Bab'da 11 yaralı Tel Battal'da 3 kişi yaralandı.
6 ayda 72 kişi öldü
2019 yılı ilk 6 aylık döneminde bölge genelinde yapılan 95 bombalı terör eyleminde 72 kişi hayatını kaybetti.