Dünya Fırat Kalkanı bölgesinde camilere terör saldırısı 26 yaralı
ORTADOĞU

Fırat Kalkanı bölgesinde camilere terör saldırısı: 26 yaralı

Terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde camilerin bulunduğu 4 ayrı noktaya eş zamanlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 26 kişi ağır yaralandı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Saldırılar eş zamanlı gerçekleştirildi.
Saldırılar eş zamanlı gerçekleştirildi.

Terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Gandura, El Bab, Azez ve Tel Battal yerleşkelerinde 15:00 sularında eş zamanlı 4 bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi.

Yeni Şafak'a bilgi veren ÖSO emniyet yetkilileri, delillerin saldırıların PKK tarafından yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Saldırılarda; Gandura'da 6, Azez'de 6, El Bab'da 11 yaralı Tel Battal'da 3 kişi yaralandı.

6 ayda 72 kişi öldü

2019 yılı ilk 6 aylık döneminde bölge genelinde yapılan 95 bombalı terör eyleminde 72 kişi hayatını kaybetti.

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