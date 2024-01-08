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Dünya

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevinden istifa etti. Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul etti. Borne, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:14 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:13 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elisabeth Borne
Elisabeth Borne

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Borne'nin hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtildi.

Macron, Başbakan Borne'nin istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Borne'nin, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.




#Fransa
#Elisabeth Borne
#istifa
#Emmanuel Macron
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