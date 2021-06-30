Dünya Fransa normal hayata dönüyor Bütün kısıtlamalar kaldırılıyor
AVRUPA

Fransa normal hayata dönüyor: Bütün kısıtlamalar kaldırılıyor

Fransa’da normalleşme sürecinin dördüncü aşamasıyla birlikte bugünden itibaren iç mekan konser ve festivaller dışında bütün kısıtlamalar kaldırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Fransa normal hayata dönüyor: Bütün kısıtlamalar kaldırılıyor
Fransa normalleşiyor.

Fransa’da normalleşme sürecinin dördüncü aşamasının başlamasıyla birlikte Fransızlar eski hayatlarına dönüyor. Vaka sayısısın düşmesi birçok kısıtlamanın kaldırılmasına izin verse de sosyal mesafeye dikkat edilmeye devam edilecek.

TAM KAPASİTE ÇALIŞACAKLAR

Fransa’da halka açık alanlar yüzde 100 kapasiteyle müşterilerini ağırlayacak. Bugünden itibaren mağazalar, spor salonları, yüzme havuzları, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, düğün salonları veya müzeler gibi halka açık tesislerde kişi sayısına ilişkin sınırlandırma kaldırılıyor.
Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle ve bir masada en fazla 6 kişi olmak üzere iç mekanda müşteri kabul ediyordu.
SPOR ORGANİZASYONLARINA SINIRLAMA
Amatörler için açık hava sporları yarışmaları 2 bin 500 kişi ile sınırlı tutularak yeniden organize edilebilecek.
Kısıtlamalar sadece iç mekan konserlerde devam edecek. Ayakta konserler ve festivaller iç mekanlarda yüzde 75, dış mekanlarda ise yüzde 100 kapasiteyle devam edebilecek. Seyirci sayısının binden az olması durumunda yalnızca maske takmak zorunlu olacak. Ancak bin kişiden fazla olan açık hava veya kapalı konserler için sağlık kartı talep edilecek. Sağlık kartı, kişinin negatif PCR test sonucunu ve aşı sertifikasını kanıtlayacak.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saatte 2 bin 314 yeni vaka tespit edildi ve 45 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’den Fransa’ya seyahat edeceklerin karantina şartı kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Türkiye’den Fransa’ya seyahat edeceklerin karantina şartı kaldırıldı

Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı
KORONAVİRÜS
Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı
Abone Ol Google News
Sümela yarın açılıyor

'Sümela' yarın açılıyor

​Restorasyon bitti: Hiç görülmeyen yerler ziyarete açılacak
Sinema salonları açılıyor

Sinema salonları açılıyor

İşte temmuz ayında vizyona girecek filmlerin listesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Artık psikiyatrinin konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.

​Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması.

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

Dağdan kopan parça köyde korku dolu anlar yaşattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.