Dünya Fransa, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak
AVRUPA

Fransa, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracağını ve ticari faaliyetlerini yasaklayacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Fransa, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak
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Le Drian, France Inter radyosunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş" tercih ettiğini ve Ukrayna'nın "boyun eğmesini" istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talebiyle Putin ile görüştüğünü ifade eden Le Drian, Macron'un Putin'e "ölümleri durdurmasını" ve diyalog yolunu seçmesini önerdiğini ancak Rus liderin bunu kabul etmediğini belirtti.

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Le Drian, Putin'i durdurmak için çalıştıklarını kaydetti.

Rusya'nın açıklanan yaptırımların etkisini anlamadığını düşündüğünü ifade eden Le Drian, Fransa'nın Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracağını ve ticari faaliyetlerini yasaklayacağını belirtti.

Le Drian, Zelenskiy'nin güvenliğinin önemli olduğunu ve gerektiğinde ona yardım edeceklerini dile getirdi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde de açıklamalarda bulunan Le Drian, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Belarus'un giderek Rusya'ya bağımlı hale geldiğini ifade eden Le Drian, hazırladıkları altıncı yaptırım paketinin de Belarus'a yönelik olacağını belirtti.

Le Drian, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini dile getirdi.

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