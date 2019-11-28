Dünya Fransa ve İspanyanın eski liderlerine göre Avrupa çöküşe geçti
AVRUPA

Fransa ve İspanya'nın eski liderlerine göre Avrupa çöküşe geçti

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar, "Avrupa ve Batı uygarlığının çöküşe geçtiğini" söyledi. Sarkozy ve Aznar, Madrid'de üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bir forumda konuştu.

Haber Merkezi AA
Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar
Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar

Sağ görüşlü iki eski siyasi lider, Avrupa'nın çöküşe doğru gittiğini savunarak demokratik ve muhafazakar siyasi partilere "artık izlemeyi bırakarak hareket geçmeleri" çağrısında bulundu.

  • "Yüzyıllar boyunca, dünya ekseni Batı'dan geçse de bugün Doğu'ya kaydı." diyen Sarkozy, dünyada yaşayan 7 milyardan fazla insanının sadece 800 milyonunun Avrupa'da bulunduğuna, demografik sebeplerle Avrupa'nın artık dünyanın "merkezi" olmadığına vurgu yaptı.

Avrupa'daki krizi "yaşlanan siyasi görüşlere" bağlayan Sarkozy sözlerine şöyle devam etti:

  • "Ben ikna olmuş bir Avrupalıyım ama 70'lerin Avrupasını konuşmayı artık bırakmak gerek. Federal tartışmaların artık hiçbir anlamı yok. 27 ülkeyle nasıl tek bir Avrupa istiyorlar? Ben 4 farklı Avrupa görüyorum. Schengen'in, avronun, savunmanın ve birliğin Avrupası. Eşitliğin olmadığına ve arzu edilmediğine inanıyorum, farklılıklara inanıyorum. Geçmişe saplantılı kalmak yerine geleceğin Avrupasını düşünmek gerekiyor."

"Liderler harekete geçmek için en son sıradaki derneğin bile görüşünü bekliyorlar"

"Sosyal medyanın baskısıyla Avrupa'da toplumun her kesiminin onayının arandığı "yeni bir moda" yaratıldığını oysa küresel sorunların çözümünün liderlik gerektirdiğini" savunan Sarkozy, "Bir lider, bir takım, bir vizyon, bir hırs. Benim inandığım bunlar. Oysa toplumumuzda şu an liderlik sanki meşru olmayan bir şeymiş gibi gösterilmeye başlandı. Dünya çok büyük bir hızla ilerliyor ve liderler harekete geçmek için en son sıradaki derneğin bile görüşünü bekliyorlar. Demokrasi bu değil." yorumunu yaptı.

"Trump, Batı'nın çöküş sebebi değil, sadece işareti"

Sarkozy, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir soruya da "Dünyanın bir numaralı askeri ve ekonomik gücü olan bir ülkede Trump başkan seçiliyorsa, bu, Amerikan toplumu hakkında çok şey söylüyor demektir. Güçlü ve yol gösteren bir ABD'yi seviyorum ama bu gücün asla bir tweetle sağlanacağını düşünmüyorum. Trump, Batı'nın çöküş sebebi değil sadece işareti." cevabını verdi.

Eski İspanya Başbakanı Aznar da AB'nin NATO olmadan tek başına "Brexit, Rusya, terörizm ve sanal güvenlik" konularıyla baş edemeyeceğini kaydetti.

  • Aznar, "Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 30 yıl sonra liberal düzene meydan okunuyor. NATO olmadan Avrupa'nın tek başına savunma gücü kurması anlamlı değil. ABD'nin istikrarı koruma vaadi olmadan da imkansız. En iyisi NATO'yu yeniden inşa etmek, yeniden şekillendirmektir." diye konuştu.

Aznar ve Sarkozy, Avrupa'daki muhafazakar, demokrat liberallerin "savaşı kaybettiği" yorumunda birleşerek, Brexit'i "tarihe karşı gelen, dramatik bir olay ve bir çılgınlık" olarak tanımladı.

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