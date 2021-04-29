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Dünya Fransada e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım
AVRUPA

Fransa'da e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini ve yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fransada e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel röportajda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını açıkladı

Görevde olanlara disiplin yaptırımı

Lecointre, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söyledi.

Aktif görevde olanlara askeri disiplin yaptırımı uygulanacağını aktaran Lecointre, ayrıca 2S statüsündeki emekli generallerin, bu statüden çıkarılıp tam emekli olmalarını istediğini ifade etti.

Yüksek askeri konseye çıkacaklar

Lecointre, "Savunma Bakanlığının talebiyle biz prosedürü başlatıyoruz. Bu generaller yüksek askeri konseyin karşısına çıkacak ama nihayetinde, sicilden çıkarma kararını Cumhurbaşkanı imzalayacak" dedi.

  • Fransa ordusunda general rütbesindeki askerlerin statüleri 1S ve 2S olarak ikiye ayrılıyor. 1S'ye (birinci bölüm) görevdeki ve geçici görevdeki generaller dahilken aktif görevi bırakan generaller 2S (ikinci bölüm) içinde yer alıyor.

Fikir beyan etmeleri yasak

Fransa Savunma Bakanlığının emrinde ihtiyat ödeneği alan ve askerlere has ayrıcalıklardan yararlanan 2S statüsündeki emekli generallerin, muvazzaflar gibi dini veya siyasi konularda fikir beyan etmesi yasak.

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