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Dünya Fransada fiyat artışı eylemi Çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü
AVRUPA

Fransa'da fiyat artışı eylemi: Çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü

Fransa'da artan enerji ve yem fiyatlarını protesto eden çiftçiler, hükümet binalarının önüne traktörlerle getirdikleri gübreleri döktü. Döktükleri gübreyi daha sonra ateşe veren çiftçiler, güvenlik güçlerinin gazlı müdahalesiyle karşılaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada fiyat artışı eylemi: Çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü
Fransa

Fransa'da halkın zam protestoları devam ediyor. Artan gübre fiyatlarından dolayı mağdur olan çiftçiler hükümete karşı eylemlerini sürdürüyor.

Direnişlerinden vazgeçmeyen çiftçiler, yüksek enerji ve yem fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi üzerine eylemlerini artırıyor.

Ülkede son olarak kalabalık bir çiftçi grubu Clermont-Ferrand kentinde bir araya geldi.

GÜBRELER BİNA ÖNLERİNE DÖKÜLDÜ

Gübre dolu traktörlerin direksiyonuna geçen çiftçiler, hükümet binasının önüne doğru gitti. İlerleyen dakikalarda ise araçlardaki gübreler bina önlerine boşaltılıp ateşe verildi. Yaşanan gergin dakikaların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, eylemcilere gazlı müdahaleyle karşılık verdi. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

Fransa'da çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü
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Fransa'da çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü
Fransa'da yüksek enerji ve yem fiyatlarını protesto eden çiftçiler, hükümet binalarının önüne traktörlerle getirdikleri gübreleri döktü.


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