Fransa'da koronavirüs Evanjelik Kilisesinden yayıldı: En az bin kişide tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesinde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya kondu.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesinde 17-21 Şubat tarihlerinde yapılan ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkati çekildi.

Sağlık yetkilileri, ayine katılan Strazburg Hastanesinde çalışan bir hemşirenin virüsü 250 sağlık çalışanına bulaştırdığını dile getirdi.

Söz konusu ayinlerde yer alan kişilerin, virüsü Paris, Orleans, Besançon, Belfort, Dijon, Macon, Agen, Briançon kentlerine götürdüğü vurgulandı.

OYNAT 00:49 Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron önceki gün virüsün en çok etkilediği Mulhous'u ziyaret etti. Ekipman bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanları Macron'u protesto etmek istedi. Ancak sağlıkçılar güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Macron'a sesini duyurmak isteyenler tartaklandı. BiP'te paylaş

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Haberde, ayinlere Korsika'dan katılan 3 kişide, adaya döndükten sonra virüs tespit edildiği ve 9 Mart'ta Korsika'da vaka sayısının 33'e yükseldiği aktarıldı.

Haberde ifadelerine yer verilen Kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt de "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue da Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etti.

OYNAT 00:00 Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.' BiP'te paylaş

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"Macron'un elini sıktım ertesi gün hasta oldum"

Haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ayinlerin yapıldığı sırada 18 Şubat'ta Mulhouse'u ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Macron'un kilesinin de bulunduğu mahallede kendisini karşılayanlarla selamlaşarak, bir süre sohbet ettiği vurgulandı.

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Ayine katılmayan ancak o karşılamada Macron'la tokalaşan bir kadının testinin pozitif çıktığı ve kendisini tedavi eden doktora "Macron'un yakınındaydım. Elini sıktım ve ertesi gün hasta oldu." dediği kaydedildi.

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