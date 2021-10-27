Dünya Fransada kriz içinde kriz Hastanelerde her 5 yataktan 1i kullanılamıyor
AVRUPA

Fransa’da kriz içinde kriz: Hastanelerde her 5 yataktan 1’i kullanılamıyor

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki hastanelerde her 5 yataktan 1’i personel eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.

Sağlık Bakanı Olivier Véran, Fransız Gazetesi Liberation’ya verdiği demeçte, "Hastanelerdeki bazı birimler sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle geçici olarak kapanmak zorunda kalıyor" açıklamasında bulundu.


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Haber Merkezi İHA
Fransa’da kriz içinde kriz: Hastanelerde her 5 yataktan 1’i kullanılamıyor
Hastanelerde her 5 yataktan 1’i kullanılamıyor.

Fransa’da birçok hastanede sağlık çalışanları yetersiz kalırken, sendikalara göre kamu hastaneleri daha önce görülmemiş bir kriz yaşıyor. Korona Virüs Bilim Konseyi Başkanı Jean-François Delfraissy tarafından yapılan araştırmaya göre, hastanelerdeki yatakların yüzde 20’si personel eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANI EKSİĞİ VAR


Sağlık Bakanı Olivier Véran, Fransız Gazetesi Liberation’ya verdiği demeçte, "Hastanelerdeki bazı birimler sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle geçici olarak kapanmak zorunda kalıyor" açıklamasında bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle istifa eden sağlık çalışanı sayısının arttığını da belirten Veran, "Bazı sağlık çalışanları, 20 aylık sağlık krizinden sonra yorgun oldukları için hastaneden ayrılıyor. Bu ayrılmalar sağlık ekiplerini ve departmanlarını zorlayabilir çünkü işe alımlar çok zor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ TERCİH EDİLMİYOR


Personel eksikliğinin bir diğer nedeni olarak ise işe alımda yaşanan zorluklar gösteriliyor. Fransa Hastane Federasyonu’na göre yeteri kadar bilinmeyen sağlık sektörü, gençler için çekici gelmiyor.

"KRİZ İÇİNDE KRİZ VAR"
Hastanelerdeki durumun alarmını veren Lille Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis Başkanı Patrick Goldstein, "Bu olağanüstü bir durum, kriz içinde bir kriz var. Durum çok gergin. Nadiren bu kadar endişelendim” dedi.

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