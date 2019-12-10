Fransa'da Macron karşıtları, yine sokağa çıkacak: Trafik yoğunluğu ve uçak seferlerinde aksamlar yaşandı

İkinci ulusal grev ve protesto eylemlerinin bir parçası olan gösteriler Marsilya’da düzenlendi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protestoları nedeniyle güvenlik güçleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet yetkilileri, geniş çaplı olması beklenen protestolar nedeniyle dükkan ve restoranların başkent Paris genelinde kapalı kalması çağrısında bulundu.

Havalimanı çalışanları, öğretmenler ve diğer kamu çalışanlarının katıldığı greve, öğleden sonra başkent Paris dışından da yoğun katılım olması öngörülüyor.

FOTOĞRAF 17 Fransa’da Perşembe günü başlayan grev, ülke genelinde hayatı felç etti. İlk gün ulaşımın yanı sıra, eğitim, yargı, polis, itfaiye, hizmet, hava ulaşımı ve daha bir çok sektör greve katıldı. Aynı gün, Fransa İçişleri Bakanlığına göre 800 bin, sendikalara göre 1,5 milyon kişi sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmişti. Grev beşinci gününde devam ederken Paris metrosunda 10 hat tamamen kapatıldı. Tramvay ve otobüslerin ise sadece yarısı faaliyetini sürdürdü. Ulusal demiryolları kuruluşu SNCF’de trenlerin yüzde 15 ila 20’si ancak çalışırken, şehirlerarası trenler bile tamamen durdu. Çalışanlar işlerine gidemezken esnaf kepenk indirdi. Paris bölgesi İle-de-France yolunda saat 08.20 sıralarında 622 kilometrelik uzunluğunda trafik oluştu. Paris belediyesi tarafından hizmete konulan toplu ulaşım ağı RATP’ye bağlı 25 otobüs merkezinden 7’si grevciler tarafından engellendi. Öte yandan Başbakan Edouard Philippe’in Çarşamba günü öğle saatlerinde emekliliğe ilişkin hükümet projesinin tamamını açıklaması bekleniyor. Sendikalar Başbakan’ın açıklamasının tatmin edici bir açıklama olmayacağını ifade ediyor. İşçi sendikaları ile lise ve üniversite öğrencilerini temsil eden sendikal örgütler, geçen Cuma günü ortak bir açıklama ile 10 Aralık Salı günü yeniden greve gitme ve sokaklara çıkma kararı aldıklarını bildirmişti. Demiryolu Çalışanları sendikası Genel Sekreteri Laurent Brun, hükümeti puan sistemiyle öngörülen emeklilik projesini çekmeye davet etti. İşçi Gücü Sendikacı Genel Sekreteri Yves Veyrier, reform geri çekilene kadar eylemde kalacaklarını söyledi. Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor. Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor. Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor. Fransa’da grev 5. gününde devam ediyor Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Öte yandan, yerel medyadaki habere göre, şu ana kadar ülke genelinde tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabildi. Paris'te gündüz saatlerinde olağanüstü trafik yoğunluğu ile uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Altıncı gününe giren protestolara geçen perşembe günü 800 bin civarında Macron karşıtı katılmıştı.

DÜNYA Sarı Yelekliler de katıldı: Fransa'daki grev, önümüzdeki hafta da sürecek

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.