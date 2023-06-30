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Dünya

Fransa'daki protestolar Belçika'ya sıçradı: Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'da Paris'in Nanterre banliyösünde bir trafik polisinin Nael M. isimli 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası başlayan protestolar Belçika'ya da sıçradı. Fransa İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 667 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, Belçika'da gözaltı sayısının 64 olduğu bildirildi.

12:46 . 30/06/2023 Cuma
AA
Avrupa'da isyan ateşi başladı.

Avrupa'da isyan ateşi başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.


Avrupa'da isyan ateşi

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.


Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.

Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi. TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.



#Avrupa Ateşi
#Fransa
#Belçika
#protesto
#Nael M.
1 saat önce
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