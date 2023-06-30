Fransa'daki protestolar Belçika'ya sıçradı: Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa’da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. Ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı. Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.