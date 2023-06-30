Fransa'daki protestolar Belçika'ya sıçradı: Sokaklar savaş alanına döndü

Avrupa'da isyan ateşi başladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.
Avrupa'da isyan ateşi
Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.
Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.
Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi. TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.
Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.