Dünya Fransanın kirli tarihini görmezden gelen Macrondan Türkiyeye iftira
AVRUPA

Fransa'nın kirli tarihini görmezden gelen Macron'dan Türkiye'ye iftira

Afrika’da insanlık dışı eylemlere imza atan Fransa, işlediği insanlık suçlarını bir kez daha görmezden geldi. Cezayir ve Afrika'da milyonlarca masumun canına kıyan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı.

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Haber Merkezi AA
Fransanın kirli tarihini görmezden gelen Macrondan Türkiyeye iftira
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sömürgecilik geçmişine ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturdu.

Geçmişte de sık sık Fransa'nın insanlık suçlarını önemsiz gösteren ifadeler kullanan, sömürgeci geçmişinden sıyrılmak için başka ülkeleri itham etmekten çekinmeyen Macron, Türkiye için hadsiz ifadeler kullandı.

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Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı. Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

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