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Füzeler altında tahliye: Türkler karayoluyla getiriliyor

Füzeler altında tahliye: Türkler karayoluyla getiriliyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İran’ın başkenti Tahran’daki Türk vatandaşları karayoluyla Türkiye’ye geliyor. Tahliye edilen bir vatandaş, “Füzeler düşerken yola çıktık. Herkes arabasına atladı, şehirden kaçmaya çalıştı. Sınırı geçene kadar sürekli dua ettik” dedi. Başkenti terk edenler bir kaos ortamı olduğunu ve sirenlerin günlerdir susmadığını anlattı.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaşa ABD’nin de dahil olması krizin derinleşme ve yayılma riskini gündeme getirdi. Tahran’da yaşayan Türk vatandaşları büyükelçiliğin koordinasyonunda güvenli bir şekilde bölgeden tahliye ediliyor. Kara yoluyla Türkiye’ye tahliye edilen Türkler, İsrail saldırılarının ardından ülkede tam anlamıyla kaosun hakim olduğunu belirtti. Büyükelçilik ise bölgede bulunan öğrencilerin tahliyesinde sona yaklaşıldığını belirtti. Van Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden organize bir şekilde tahliye sürecinin sorunsuz yürütüldüğü kaydedildi.

TAM ANLAMIYLA KAOS YAŞANIYOR

Kara yoluyla Türkiye’ye tahliye edilen Türk vatandaşları, yaşadıkları yolculuğu da anlattı. Tahliye sürecinde önce Tahran’dan Ghazvin, Tebriz, Hoy, Razi (İran hudut kapısı), ardından Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’na ulaşıldı. Sürecin oldukça zorlu geçtiğini belirten bir Türk vatandaşı, şunları söyledi: “Füzeler düşerken yola çıktık. Herkes arabasına atladı, şehirden kaçmaya çalıştı. Saatlerce trafikte kaldık. Sınırı geçene kadar sürekli dua ettik. Bir gece Tebriz’de arkadaşımızda kaldık. Marketlere gittiğimizde, insanlar neredeyse tüm ürünleri stoklamıştı. Yiyecek bulmak imkânsız hale geldi. Tahran’dan çıkamayan birçok kişi 10 saat trafikte kaldıktan sonra evlerine geri dönmek zorunda kaldı.”

NAKİT BULMAK İMKANSIZ

Öte yandan Tahran’a yönelik yoğun saldırılar sonrası şehirde kaos hakim. Günlerdir siren seslerinin susmadığını söyleyen siviller, “Herkes bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Akşam saatlerinde açık bakkal bulmak bile mümkün değil. Nakit para bulmak ise imkansız hale geldi” ifadeleriyle yaşananları aktardı.



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