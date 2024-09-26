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G. Kıbrıs'a 700 asker

G. Kıbrıs'a 700 asker

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD ve İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni İsrail için bir askeri üsse dönüştürürken yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a 700 asker daha konuşlandıracağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıkan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineleyerek, bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi. Starmer, Savunma Bakanlığı'nın tahliyeler için Güney Kıbrıs'taki üslerine 700 asker göndereceğini bildirdi. CNN'in haberine göre ABD askerleri de Amerikan vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a konuşlandırıldı.


Terör devleti İsrail Lübnan sınırında kara harekatına hazırlanıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı hain katliamlara tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrısını umursamadan devam ediyor. İşgalciler, sadece Gazze'de yaptıkları alçak saldırılarla kalmayıp soykırımı genişletmeyi amaçlıyor. Terör devleti İsrail, Lübnan'da uçurdukları savaş uçaklarıyla, sınırdan ateşledikleri füzeleriyle masum Lübnanlı sivilleri vurmakta. Geçtiğimiz günlerde de Lübnan sınırına çok sayıda ağır zırhlı araç gönderen Siyonistler, Lübnan sınırında kara harekatı operasyonu planları yapmaya başladı. Terör devletinin katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırına gitti ve oradaki işgalcilere üstlerinde uçan savaş uçaklarını işaret ederek, "Yukarıdaki uçakları duyuyorsunuz, bütün gün saldırıyoruz. Hem sizin girişiniz için alan hazırlamak (kara harekatından bahsediyor), hem de Hizbullah'a darbe indirmek için çalışıyoruz." sözleriyle alçak saldırılarından ve planlarından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyordu: Ülkelerden peş peşe 'BM'de reform' çağrısı

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın güdümünde hareket ederek tarafsızlığı sorgulanan Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrıları yükselmeye başladı. Birçok ülke, BM 79. Genel Kurulunda uluslararası sistemde reform çağrılarında bulundu. Ülke temsilcileri, yapılan çağrılarda yer yüzünde yaşanan acılarda BM hükümlerinin etkisiz kaldığına dikkati çekerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır." uyarısında bulundu. Yıllardır, "Dünya beşten büyüktür" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kuruluna hitabında, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." ifadelerini kullanmıştı.


#Güney Kıbrıs
#askeriye
#israil
#lübnan

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