G. Kıbrıs'a 700 asker

ABD ve İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni İsrail için bir askeri üsse dönüştürürken yeni adımlar atmaya devam ediyor.
İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a 700 asker daha konuşlandıracağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıkan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineleyerek, bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi. Starmer, Savunma Bakanlığı'nın tahliyeler için Güney Kıbrıs'taki üslerine 700 asker göndereceğini bildirdi. CNN'in haberine göre ABD askerleri de Amerikan vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a konuşlandırıldı.