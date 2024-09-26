G. Kıbrıs'a 700 asker

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı hain katliamlara tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrısını umursamadan devam ediyor. İşgalciler, sadece Gazze'de yaptıkları alçak saldırılarla kalmayıp soykırımı genişletmeyi amaçlıyor. Terör devleti İsrail, Lübnan'da uçurdukları savaş uçaklarıyla, sınırdan ateşledikleri füzeleriyle masum Lübnanlı sivilleri vurmakta. Geçtiğimiz günlerde de Lübnan sınırına çok sayıda ağır zırhlı araç gönderen Siyonistler, Lübnan sınırında kara harekatı operasyonu planları yapmaya başladı. Terör devletinin katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırına gitti ve oradaki işgalcilere üstlerinde uçan savaş uçaklarını işaret ederek, "Yukarıdaki uçakları duyuyorsunuz, bütün gün saldırıyoruz. Hem sizin girişiniz için alan hazırlamak (kara harekatından bahsediyor), hem de Hizbullah'a darbe indirmek için çalışıyoruz." sözleriyle alçak saldırılarından ve planlarından bahsetti.