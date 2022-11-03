Dünya G7 Ukraynaya yardımı görüşecek
AVRUPA

G7 Ukrayna’ya yardımı görüşecek

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bugün, Ukrayna’daki enerji altyapısına Rusya’nın geçen haftalarda düzenlediği yoğun saldırıların ardından Kiev’e daha fazla yardım sağlanmasının en iyi şekilde nasıl koordine edileceğini ele alacaklar. Almanya’nın batısındaki Münster şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın G7’deki mevkidaşlarıyla görüşeceği iki günlük toplantıda, Ukrayna’daki Rus işgalinin odak konusu olması bekleniyor. Çin’in gittikçe artan nüfuzu ve İran’daki protestolar da toplantı gündemin üst sıralarında yer alacak.

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Haber Merkezi Diğer
G7 Ukrayna’ya yardımı görüşecek
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bugün, Ukrayna’daki enerji altyapısına Rusya’nın geçen haftalarda düzenlediği yoğun saldırıların ardından Kiev’e daha fazla yardım sağlanmasının en iyi şekilde nasıl koordine edileceğini ele alacaklar.

Almanya’nın batısındaki Münster şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın G7’deki mevkidaşlarıyla görüşeceği iki günlük toplantıda, Ukrayna’daki Rus işgalinin odak konusu olması bekleniyor. Çin’in gittikçe artan nüfuzu ve İran’daki protestolar da toplantı gündemin üst sıralarında yer alacak.

“G7 bakanlar toplantısı bizim için önemli bir döneme denk geliyor” diyen ABD İçişleri Bakanlığı’ndan kıdemli bir yetkili, G7 grubunun kritik konularda politika yaklaşımı belirlenmesinde “hayati bir koordinasyon mekanizması” teşkil ettiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) enerjiden sorumlu komisyon üyesi Kadri Simson, Salı günü Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarette, AB’nin ortaklarıyla beraber Ukrayna’nın enerji sektörüne yönelik yardımı artırmanın yollarını aradıklarını belirtmişti.

Ukrayna’nın enerji altyapısının gördüğü zararı telafi etmek için özel ekipman ve araçlara ihtiyacı olduğunu belirten Simson, yabancı şirketleri Ukrayna’ya enerji ekipmanı sevk etmeye çağırmıştı.

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