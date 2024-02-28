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Dünya

Gazze için kendini yakan ABD askeri ile ilgili çarpıcı iddia: Gizli belgeleri gördü

New York Post'un iddiasına göre, Gazze'deki İsrail soykırımına tepki için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell, ABD'nin sır gibi sakladığı gizli belgeleri gördü.

12:12 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:17 - 28/02/2024 Çarşamba
Diğer
Aaron Bushnell
Aaron Bushnell
ABD'nin başkenti Washington DC'de, Gazzeli sivil kayıplar ile Amerikan yönetiminin Gazze'de izlediği siyaseti ve İsrail'e verdiği koşulsuz desteği protesto etmek için kendini ateşe veren ve hastanede yaşamını yitiren ABD askeri
Aaron Bushnell
hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Askeri istihbarata ulaşan gizli yetkisi vardı"


İddialara göre 25 yaşındaki Bushnell askeri istihbarat verileri için "çok gizli yetkiye" sahipti.


Bushnell'in arkadaşının iddialarına yer veren New York Post Bushnell'in ABD'nin soykırımdaki rolünün detaylarını öğrendiğini aktardı.


'Onun asıl işi istihbarat verilerinin işlenmesini içeriyor. İşlediği şeylerin bir kısmı İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgiliydi' diyen arkadaşı, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, 'Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi' dedi.


New York'ta anıldı


Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell ve Gazze'de öldürülenler için çiçekler bırakarak, mum yaktı.




#ABD
#New York Post
#Gazze
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