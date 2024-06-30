Gazze Kasabı Netanyahu katliama doymuyor: Savaşı sona erdirmeyeceğiz

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları sürerken Hamas'tan olası bir ateşkese ilişkin açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçtığını söyledi. Ayrıca Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı ve sessiz kalmayı bir kenara bırakıp savaşın durması için ona baskı yapmaya da çağırdı.