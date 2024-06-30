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Gazze Kasabı Netanyahu katliama doymuyor: Savaşı sona erdirmeyeceğiz

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgalcilerin Gazze'de sürdürdüğü soykırımın sona ermeyeceği mesajını verdi. Haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Gazze Kasabı, ''Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

18:36 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 18:49 - 30/06/2024 Pazar
AA
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Gazze Kasabı Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'de ateşkes teklifini desteklediğini ileri süren Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırıların "hedeflerine ulaşana kadar" sonlandırılmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna 23 Haziran'da verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.


İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.


#Gazze
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
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