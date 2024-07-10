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Dünya

Gazze kasabını tutuklanma korkusu sardı: Avrupa'yı pas geçecek

Gazze kasabı Netanyahu'nun, yaptığı katliamlardan dolayı olası tutuklanma endişesi nedeniyle Amerika'ya giderken Avrupa'da planlanan bir aktarmayı atlamayı düşündüğü ileri sürüldü.

12:00 - 10/07/2024 Çarşamba
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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.


Savaşın durmayacağını her fırsatta dile getiren soykırımcı İsrail'in Başbakanı katil
Binyamin Netanyahu
ise şu sıralar, "tutuklanma" korkusu yaşıyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tutuklanma korkusu nedeniyle ABD'ye giderken Avrupa'da mola vermekten kaçınmayı düşündüğünü aktardı.



Seyahat planları zora girdi


Bu karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisine yönelik çıkardığı tutuklama emirleri uyarınca Avrupa ülkelerinin harekete geçebileceği ve bu durumun Netanyahu'nun seyahat planlarını zorlaştırabileceği endişesinden kaynaklanıyor.


Tutuklama emri çıkartılmıştı


Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde savaş suçları ve soykırım eylemleriyle suçlanmasının ardından Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.




#Netanyahu
#ABD
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#Gazze
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