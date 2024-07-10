Gazze kasabını tutuklanma korkusu sardı: Avrupa'yı pas geçecek

Terör devleti İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tutuklanma korkusu nedeniyle ABD'ye giderken Avrupa'da mola vermekten kaçınmayı düşündüğünü aktardı.
Seyahat planları zora girdi
Bu karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisine yönelik çıkardığı tutuklama emirleri uyarınca Avrupa ülkelerinin harekete geçebileceği ve bu durumun Netanyahu'nun seyahat planlarını zorlaştırabileceği endişesinden kaynaklanıyor.
Tutuklama emri çıkartılmıştı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde savaş suçları ve soykırım eylemleriyle suçlanmasının ardından Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.