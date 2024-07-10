Gazze kasabını tutuklanma korkusu sardı: Avrupa'yı pas geçecek

Gazzeliler, katil ordusunun saldırılarıyla her sabaha farklı acılar ile uyanıyor. Terör devleti İsrail'in tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Gazzeli çocuğu hayattan koparması sonrası feryat eden acılı ağabey, kardeşini bırakmak istemedi. Sıkıca sarılarak, "beni yalnız bırakın" diye feryat eden ağabeyin o anları Gazzeli gazeteci Salih Alcafaravi tarafından kaydedildi.