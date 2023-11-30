‘Gazze tehlikeli gelemem’

Terör devleti İsrail’in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi’ni ziyaret etmeye çağrılan ABD’li iş insanı Elon Musk, “Şu anda burası (Gazze) biraz tehlikeli görünüyor. Uzun vadeli müreffeh bir Gazze, tüm taraflar için iyi olur” açıklamasında bulundu. Hamas, uluslararası gazetecileri ve medya kuruluşlarını, Gazze’deki yıkımın boyutlarını görmek üzere Gazze’ye davet etmişti. Sahibi olduğu X sosyal medya platformundan Gazze’deki mevcut riskli durumuna atıfla teklifi reddeden Musk, böylece işgalci gücün bölgede oluşturduğu tehlikeye de dikkat çekmiş oldu. Musk, İsrail lobisine bağlı ABD şirketlerinin yoğun reklam kesme tehdidi sonrasında Tel-Aviv’i ziyaret etmişti. Musk’a işgalci gücün askeri yetkilileri tarafından brifing verildi ve içi mermi kovanı dolu boş beşikler gösterilerek adeta bir tiyatro sahnelendi. Sadece 7 Ekim’den sonra Gazze’de binlerce çocuğun öldürülmesine neden olan saldırıların emrini veren Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Musk’a bir beşik göstermesi “hem katil hem soytarı” yorumuna neden oldu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink’in Tel Aviv’in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını iddia etti.