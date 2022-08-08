Gazze yasta

İşgalci İsrail güçleri bir kez daha Gazze’de katliama imza att

İsrail’in son üç günde Gazze’yi hedef alan saldırılarında hedef yine sivil yerleşim alanları oldu. İşgalci gücün füzeleri her zaman olduğu gibi yine savunmasız sivilleri, özellikle kadın ve çocukları vurdu. Saldırılar sonucunda Gazze bir kez daha karanlığa gömülürken, şehit olan 43 kişinin en az 15’i çocuklardan oluşuyor. Yaşları 5 ila 19 arasında değişen altı Filistinli çocuk geride fotoğraflarda yer alan gülümsemelerini bıraktı. Kimisi ailesinin tek çocuğuydu, kimisi ise kardeşiyle birlikte oyun oynarken füzelerin hedefi oldu. Şehit 15 çocuk, Filistin topraklarında devam eden İsrail zulmünün ve cinayetlerinin yeni sembolleri olarak kayıtlara geçti. Filistinli yetkililer bombalarla enkaza dönen binalara ulaşıldıkça şehit sayısının artmasından endişe ediyor. Sayısı 311’i bulan yaralılar için ise kentteki elektrik problemi tedavilerinin önünde en büyük engel olarak gösteriliyor. Dün Gazze’de matem havası yaşanırken, İsrail saldırılarında şehit olanlar için cenaze törenleri düzenlendi.

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OYUN OYNARKEN VURULDU

İşgalcilerin hayallerini elinden aldığı Ala Kaddum 5, Ahmed Al-Nayrab 11, Moamen Al Nayrab 5, Muhammed Hassouna 14, Halil Hamadeh 19, Hazem Muhammed Salem 9 yaşındaydı. 5 yaşındaki Ala Kaddum, Gazze Şehri’nin doğusundaki Ebu Samra Camii yakınlarındaki Şücaiyye semtinde, evinin önünde oynarken savaş uçaklarının hedefi oldu. Şehit olan Ala’dan geriye anaokuluna başlayacağı için alınan forması ve çantası kaldı.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

19 yaşındaki şehit Halil Hamadeh, birkaç gün önce annesinin mezuniyet törenine katılmıştı. Mutluluk pozları veren Halil’e ailesi 13 yıl bebek bekledikten sonra kavuşmuştu ve tek çocuklarıydı. Birkaç gün önce kameraların karşısına geçip okuldaki başarılarını kutlayan ve diş hekimi olmak istediğini söyleyen Saad İyad Hassouna, bombalarla yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı.

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KENDİ KURTULDU KARDEŞİ ÖLDÜ

Kendisi molozlar altından yaralı olarak çıkarılsa da 14 yaşındaki kardeşi Muhammed Hassouna onun kadar şanslı değildi. Enkazdan cesedi çıkarılan Muhammed Hassouna da şehitler kervanına katıldı. Kardeşi Muhammed Hassouna’yı kaybeden genç kız, gözü yaşlı görüntüleri ile sembol isimlerden birisi oldu.

İsrail saldırısı bir baba ve üç çocuğunu da hayattan kopardı. Dün akşam saatlerinde Büreyc mülteci kampındaki bir eve düzenlenen saldırıda baba Yasir Nemr en-Nebbahîn ile oğulları 13 yaşındaki Muhammed Yasir en-Nebbahîn, 9 yaşındaki Ahmed Yasir en-Nebbahîn ve abileri hayatını kaybetti.

ENKAZ ALTINDA ŞEHİTLER VAR

İsrail’in, Filistin’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail’in Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentinde yer alan Eş-Şaut mülteci kampındaki üç katlı binaya düzenlediği hava saldırısında enkazların altında, halen onlarca yaralı ve şehit bulunuyor. İtfaiye ve ambulans ekipleri, kısıtlı imkanlarıyla acil müdahale ediyor. Gazze’de arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri, şiddetli saldırılara rağmen kısıtlı imkanlarla saatlerdir enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, kayıp sayısının artacağını söylüyor. İsrail uçakları Gazze, Cebaliye ve Beyt Lahya’daki tarım alanlarını çok sayıda füzeyle bombaladı. İsrail güçlerinin, Cebaliye mülteci kampında katlettiği 5’i çocuk 7 şehit de dün dualarla toprağa verildi.

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HASTANELER ELEKTRİKSİZ KALACAK

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekti ve İsrail’in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı. Kudra, İsrail ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini dile getirdi. Gazze Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Salama Marouf, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarının, 15 yıllık kuşatma nedeniyle durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santralinde üretim tamamen durdu. 750 binden fazla insanın yaşadığı şehre günde sadece dört saat elektrik verilebildiği kaydedildi.

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Yerleşimcilerden Aksa’ya provokatif baskın

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin dini bayramı Tisha B’Av nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa baskınına katıldı. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskın öncesi Aksa’nın avlusunda bulunan Müslümanlar polis zoruyla bölgeden çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimciler, cami içinde yere yatarak dini ritüellerini yerine getirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının bin civarında olduğu bilgisini paylaştı.

İslami Cihad’ın bir yöneticisi daha öldürüldü

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail’in gece saatlerinde düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur’un hayatını kaybettiğini bildirdi. Kudüs Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda Halid Mansur’un şehit edildiği belirtildi.

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