Gazze'de 18 çocuk soğuktan öldü

Haydut devlet İsrail ablukası, süren saldırılar ve zorla yerinden etme nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 1,5 milyondan fazla Filistinlinin asgari insani koşullardan yoksun, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi verdiği hatırlatıldı. Aşırı soğuklar nedeniyle, kış mevsiminin başlamasından bu yana 18’i çocuk, 21 kişinin söz konusu hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiği gelecek günlerde etkili olması beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında can kayıplarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.