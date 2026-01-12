Yeni Şafak
Gazze'de 18 çocuk soğuktan öldü

04:0012/01/2026, Pazartesi
İsrail saldırıları, abluka ve altyapının tahrip edilmesi sonucu 1,5 milyondan fazla Filistinli, Gazze’de asgari insani koşullardan yoksun. Kış mevsiminin başlamasından bu yana 18’i bebek ve çocuk, 21 kişi soğuktan öldü; daha önce bombalanmış 50'den fazla bina çöktü, onlarca sivil enkaz altında kalarak şehit oldu ya da yaralandı.

Haydut devlet İsrail ablukası, süren saldırılar ve zorla yerinden etme nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 1,5 milyondan fazla Filistinlinin asgari insani koşullardan yoksun, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi verdiği hatırlatıldı. Aşırı soğuklar nedeniyle, kış mevsiminin başlamasından bu yana 18’i çocuk, 21 kişinin söz konusu hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiği gelecek günlerde etkili olması beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında can kayıplarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.




#Gazze
#Filistin
#israil
