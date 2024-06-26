|
Dünya

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer, yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

10:02 - 26/06/2024 Çarşamba
Diğer
Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.


Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, yardımların girişine de engel oluyor.


Yardım alamayan ve açlıkla baş başa kalan Gazze'de özellikle çocuklar can veriyor...



Bir çocuğun daha cansız bedeni dedesinin kollarında taşındı


İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer, yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.



"Süt bulamadık"


Gazze'nin kuzeyindeki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi doktoru yaptığı açıklamada, duruma ilişkin bilgi verdi.


Hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun dedesi Al-Shaer, "Torunum yeresiz beslenme, mevcut kuşatma ve tıbbı malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Torunum için 4 aydan beri süt bulamadık." dedi.





#Gazze
#çocuk
#açlık
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Silivri köyleri