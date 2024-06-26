Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, yardımların girişine de engel oluyor.
Yardım alamayan ve açlıkla baş başa kalan Gazze'de özellikle çocuklar can veriyor...
Bir çocuğun daha cansız bedeni dedesinin kollarında taşındı
İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer, yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.
"Süt bulamadık"
Gazze'nin kuzeyindeki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi doktoru yaptığı açıklamada, duruma ilişkin bilgi verdi.
Hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun dedesi Al-Shaer, "Torunum yeresiz beslenme, mevcut kuşatma ve tıbbı malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Torunum için 4 aydan beri süt bulamadık." dedi.