Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, yardımların girişine de engel oluyor.

Bir çocuğun daha cansız bedeni dedesinin kollarında taşındı

Bir çocuğun daha cansız bedeni dedesinin kollarında taşındı

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer, yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.