Gazze'de can kaybı 67 bin 74'e çıktı

13:384/10/2025, Cumartesi
Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 459'a yükseldiği bildirildi.
Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 459'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 486 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 389 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 603'e, yaralananların sayısının da 19 bin 94'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 720 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

İki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.



#gazze
#israil
#saldırı
