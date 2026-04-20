Gazze'de can kaybı 72 bin 551'e yükseldi

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025’te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 777’ye yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761’e, yaralı sayısının da 2 bin 193’e ulaştığı ifade edildi.
İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 553’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 296’ya ulaştığı aktarıldı.