Gazze’de dört bebek donarak öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan, İsrail ordusunun bombalayarak sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde insanların sokak hayvanları tarafından parçalanması vakalarının arttığını söyledi. Gazze'de 14 aydır devam eden soykırım savaşında cesetlerin sokak hayvanları tarafından parçalanmasını "en büyük acı" olarak nitelendiren Dehşan, "Sahadaki çalışmalarımız sırasında birçok kez sokaklarda şehitlerin naaşları üzerinde toplanan kedi ve köpekleri kovmak durumunda kaldık" dedi. Sokaklarda gördükleri bazı cesetlerin henüz çürümediği ancak bazı uzuvlarının olmadığını dile getiren Dehşan, söz konusu cesetlerde eksik olan uzuvların sokak hayvanları tarafından parçalandığını kaydetti.