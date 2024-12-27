Gazze’de dört bebek donarak öldü

İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze’de Filistinliler, dondurucu soğuğa karşı çadırlarda ölüm kalım savaşı veriyor. Kentte son bir hafta içinde, soğuk nedeniyle dört bebek hayatını kaybetti. Bebeklerin aşırı soğuklar nedeniyle organlarının iflas ettiği açıklandı. Donarak ölen Sila bebeğin babası Mahmud Fesih, “Sadece Allah halimizi biliyor” diye konuştu.
Gazze’deki Filistinlilerin İsrail ablukası ve bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi sürerken, bir hafta içinde çadırlarda kalan 4 bebeğin donarak öldüğü açıklandı. Geçtiğimiz cuma günü, Mavasi Kampı’nda 3 gün önce doğan Ayşe Adnan Süfyan el-Kassas’ın donarak öldüğü duyurulmuştu. Çarşamba günü henüz iki haftalık olan bebek, Sila el-Fasih de aynı acı kaderi paylaştı. Son olarak Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'nde henüz 21 günlük bir bebek hayatını kaybetti.
SOĞUKTAN ORGANLAR İFLAS ETTİ
Nasır Hastanesi Çocuk Bölümü Başkanı Ahmed Ferah, bebeğin sağlıklı ve normal bir şekilde doğduğunu ancak aşırı soğuklar nedeniyle bebeğin vücut ısısının düşmesine neden olduğunu belirtti. Ferah, "Soğuk, bebeğin organların çalışmasını durdurdu ve ölümüne yol açtı" dedi.
VÜCUDU ODUN GİBİ KASKATI OLMUŞTU
Hayatını kaybeden bir çocuklardan Sila’nın babası Mahmud Fesih, "Durumumuz çok kötü. Çadırların içinde yerde yatıyoruz ve ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Sadece Allah halimizi biliyor” diyerek sitem etti. Çocuğunun yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğünü kaydeden baba, “Gece çok soğuktu ve biz yetişkinler olarak buna dayanamadık bile. Kızımın yanına gittiğimde bedeninin tahta gibi kaskatı donduğunu gördüm. Derisi mavi olmuştu ve ağzından ve burnundan kan geliyordu” dedi.
ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ
Kızını hızlıca hastaneye götürdüklerini belirten baba, “Doktorlar, Sila'nın ciğerlerinin zaten soğuk nedeniyle hava pompalamayı durdurduğunu ve öldüğünü söyledi” dedi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlam bina kalmadı. Binaların sıklıkla bombardımana maruz kalması yüzünden insanlar çadırlarda kalıyor. Çoğu zaman yakacak bulamayan Filistinliler, zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.
Naaşları sokak hayvanları yiyor
- Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan, İsrail ordusunun bombalayarak sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde insanların sokak hayvanları tarafından parçalanması vakalarının arttığını söyledi. Gazze'de 14 aydır devam eden soykırım savaşında cesetlerin sokak hayvanları tarafından parçalanmasını "en büyük acı" olarak nitelendiren Dehşan, "Sahadaki çalışmalarımız sırasında birçok kez sokaklarda şehitlerin naaşları üzerinde toplanan kedi ve köpekleri kovmak durumunda kaldık" dedi. Sokaklarda gördükleri bazı cesetlerin henüz çürümediği ancak bazı uzuvlarının olmadığını dile getiren Dehşan, söz konusu cesetlerde eksik olan uzuvların sokak hayvanları tarafından parçalandığını kaydetti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ÖLDÜRDÜ
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık ve teknik personeli hayatını kaybetti. Hastane müdürü, ölenlerden birinin çocuk doktoru olduğunu bildirdi.
10 günde 11 gazeteci öldürüldü
- İsrail ordusu, 26 Aralık 2024 gece yarısı El-Kudüs TV kanalına ait üzerinde “BASIN” yazan aracı El-Avda Hastanesi önünde vurdu. Araçta uyuyan 5 gazeteci olay yerinde öldü. Gazze’deki yerel yetkililer, gazetecilerin her gün aynı noktada yayın yaptığını bildirdi. İsrail ordusu son 10 günde 11 gazeteciyi öldürdü. Gazze Hükümet Medya Ofisi’nin verilerine göre, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen gazeteci sayısı 201’e ulaştı. Gazze’de görev yapan gazeteciler, “BASIN” yazılı yelek giymelerine rağmen hedef alındıklarını belirtiyor.