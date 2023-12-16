Gazze’de evler, yollar ve statlar toplu mezar

İşgalci güç İsrail’in Gazze soykırımında ölü sayısı 19 bine dayanırken, katledilen kişiler artık saldırılar ve kapasitelerini doldurdukları için mezarlıklara gömülemiyor. İşgalci gücün aralıksız bombardımanında yakınlarını kaybedenler, hiçbir insani araya izin verilmediğinden sevdikleriyle son kez vedalaşma ve onları insani şekilde bir mezar yerine defnetme imkanından bile mahrum bulunuyor. İnsan hakları örgütü Euro-Med Monitor, yoğun katliamların yaşandığı bölgede öldürülen Gazzeli Filistinlileri gömebilmek için kazılan toplu mezarların sayısının 120’yi geçtiğini bildirdi. Gazze Şeridi’nde yakınlarını kaybeden aileler, yerleşim bölgelerinde, avlularda, yollarda ve hatta düğün salonları ve stadyumlar gibi yerlerde imkansızlar nedeniyle toplu mezarlar oluşturmaya başladı. Ayrıca hayatını kaybedenlerin trafiğin aktığı yolların kenarındaki ağaçlık alanlara dahi gömülmeye başlandığı belirlendi.

Gazzeliler büyük sıkıntıyla sevdiklerini yollara gömmek zorunda kalırken, daha sonra bu mezar yerleri de terör devletinin hedefi oluyor. Kimi kabirlerin önüne ölenlerin yakınları tarafından tüm zorluklara rağmen koyulan mezar taşları, definden sonraki saldırılarda parçalanıyor. Daha önce de Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde çok sayıda kişinin mavi kefenlere sarılıp toplu mezarlara gömüldüğü fotoğraflar gündeme gelmişti. İşgalci güç İsrail’e ölülerin düzgün bir şekilde definlerinin sağlanması çağrısında bulunan Euro-Med, ölülere saygı gösterilmesi ve korunmasını öngören uluslararası hukuk ilkelerini hatırlattı. Euro-Med, bu çerçevede ilgili tarafların ölü bedenlere el konulmasını ve parçalanmasını önlemek için tüm makul adımları atması gerektiğini yineledi. İşgalci gücün, Gazze’de kullanılan mezarlık alanları da tankları sokarak tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.