Dünya Gazzede geleneksel kıyafetlerle kültür şöleni
ORTADOĞU

Gazze'de geleneksel kıyafetlerle kültür şöleni

Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, "Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle düzenledikleri yürüyüşle Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Etkinlik kapsamında gençler de &quot;debke&quot; adı verilen Filistin halk oyunu oynadı ve geleneksel halk müzikleri çalıp şarkılar söyledi.
Etkinlik kapsamında gençler de "debke" adı verilen Filistin halk oyunu oynadı ve geleneksel halk müzikleri çalıp şarkılar söyledi.

Gazze Şeridi'nde 'Geleneksel Kıyafet Günü' yöresel giysiler giyen onlarca kişinin katıldığı bir yürüyüşle kutlandı.

Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için her fırsatta türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, "Geleneksel Kıyafet Günü"nde Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Filistin'in geleneksel el sanatlarından olan kanaviçe işli elbiselerini giyen kadınlar ile kefiyelerini takan adamlar, dedelerinin, göç ettirildikleri 1948 topraklarında çekilmiş fotoğraflarını taşıdı.

Filistin bayrakları ve yöresel elbiseleriyle kalabalıklar arasında yerlerini alan çocuklar ise yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Etkinlik kapsamında gençler de "debke" adı verilen Filistin halk oyunu oynadı ve geleneksel halk müzikleri çalıp şarkılar söyledi.

Çocuklar yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Yürüyüşe katılan Filistinli Nur Abdulati (27), yaptığı açıklamada, "Filistin'in kültürel mirası bizim tarihimizi anlatıyor ve Kudüs dahil tüm Filistin topraklarının bizim olduğunu ispatlıyor. Biz de bu mirası canlı tutmak için bugün geleneksel kıyafetlerimizi giyerek sokaklara çıktık." dedi.

Yahudileştirme politikasına karşı önemli etkinlik

Gazze'deki Kültür Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Arif Bekir de Filistin halkının kendi kültürünü gittiği her yere taşıdığını söyledi.

  • İsrail'in Yahudileştirme politikasına karşı Filistin kültürünü korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Bekir, yeni nesillere Filistin'in adet ve geleneklerini öğretmenin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze'de geleneksel kıyafetlerle kültür şöleni
FOTOĞRAF 9
Title
Gazze Şeridi'nde 'Geleneksel Kıyafet Günü' yöresel giysiler giyen onlarca kişinin katıldığı bir yürüyüşle kutlandı.
Title
Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için her fırsatta türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, Geleneksel Kıyafet Gününde Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Title
Filistin'in geleneksel el sanatlarından olan kanaviçe işli elbiselerini giyen kadınlar ile kefiyelerini takan adamlar, dedelerinin, göç ettirildikleri 1948 topraklarında çekilmiş fotoğraflarını taşıdı.
Title
Filistin bayrakları ve yöresel elbiseleriyle kalabalıklar arasında yerlerini alan çocuklar ise yürüyüşe ayrı bir renk kattı.
Title
Etkinlik kapsamında gençler de debke adı verilen Filistin halk oyunu oynadı ve geleneksel halk müzikleri çalıp şarkılar söyledi.
Title
Yürüyüşe katılan Filistinli Nur Abdulati (27), yaptığı açıklamada, Filistin'in kültürel mirası bizim tarihimizi anlatıyor ve Kudüs dahil tüm Filistin topraklarının bizim olduğunu ispatlıyor. Biz de bu mirası canlı tutmak için bugün geleneksel kıyafetlerimizi giyerek sokaklara çıktık. dedi.
Title
Title
Title
Gazze'de geleneksel kıyafetlerle kültür şöleni
Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, "Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle düzenledikleri yürüyüşle Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
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