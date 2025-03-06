Gazze'de gıda krizi derinleşiyor

Gazze'de ateşkesin pek çok alanda işgalciler tarafından ihlal edildiğini söyleyen Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri Hişam Ebu Mahfuz, “Netanyahu, ateşkesi başarıya ulaşmasını istemiyor. Özellikle ateşkesin ikinci aşaması saldırıların durdurulmasına ve işgalci güçlerin tamamen Gazze’den çekilmesine ve Gazze’nin yeniden inşasına başlanması olduğu için Netanyahu için bu şartların gerçekleşmesi büyük bir yenilgi ve aşırı sağcı hükümetin sonu olarak görünüyor. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, birkaç gün önce aşırı soğuk ve ısınma malzemesi eksikliği nedeniyle 6 yenidoğanın öldüğünü duyurmuştu. Arabuluculara ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmesi, yardım tırlarının geçişlerini açması ve saldırganlığa son verilmesi için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hişam Ebu Mahfuz

SAVAŞSIZ RAMAZAN YAŞAMAK İSTİYORLAR

Ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol uyarınca temel ihtiyaçların ve ısınma malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinin engellenmesi önümüzdeki günlerde Gazze’deki krizleri daha da derinleştirecek. Ramazan ayında kamplarda bulunan binlerce aile yardım TIR'larının getirdikleri kolilerle yaşamlarını

idame ettiriyor. Savaşın gölgesinde 2. Ramazanı'nı geçiren Gazze halkı kendi imkanlarıyla var olmaya çalışıyor ancak insani yardımların durdurulması

oradaki pek çok insanın yaşam hakkını elinden alıyor. Gazze savaşsız bir Ramazan yaşamak istiyor” dedi.

YENİDEN SALDIRIYA HAZIRLANIYORLAR

İsrail’in içerisinde de çok fazla sorunların olduğundan bahseden Ebu Mahfuz, “Netanyahu 2 senedir Gazze’de hakimiyet kurmak istedi ancak hakimiyeti kuramadığı için yeniden Gazze’ye yönelik saldırıya geçeceğini ve bunun için askeri yığınaklara giriştiği aşikar. Netanyahu esirlerin teslim edilmesi sürecine bile sadık kalmadı aklı hâlâ başarısız olduğu Gazze’yi tamamen ele geçirmekte ancak bunu hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Ebu Mahfuz, “Filistin halkının direnişi, Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilme planlarını tamamen yerle bir etti. Ve aynı zamanda Gazze’de gerçekleşen direnişin kuvveti Batı Şeria'daki ilhak planlarının da engelleme kapasitesine sahipler. Filistin’in topraklarında kararlı kalma, işgale karşı mücadele etmeye yönelik bağımsız bir devlete ihtiyacı var. Bağımsızlık mücadelemizde bizlere her zaman destek olan Türkiye’ye sonsuz teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail işgaline karşı Gazze Şeridi'nde soykırım suçları işleme çağrısında Güney Afrika'ya katılmasıyla bizlere olan desteklerini her alanda göstermiş oldular” Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirtti.







