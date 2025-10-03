Gazze’de insan avına başladı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nde tam işgal kararın ardından Filistinlilerin güneyden kuzeye giden tüm yollarını kapatıyor. Siyonist yapı, Gazze’de işgalini genişletmek için tüm araçlarını kullanıyor. Filistinliler ise İsrail ordusunun Gazze’nin neredeyse her noktasını hedef alan saldırılarından korunmak için nereye sığınacaklarını bilmeden bir kez daha zorla yerinden edildi. İsrail güçlerinin soykırım sırasında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Selahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinliler özellikle şehrin kuzeyini güneyine bağlayan ve ana güzergah olan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başlamıştı.

CADDEYE YAKLAŞTIRMIYOR

İsrail hükümeti 8 Ağustos’ta, Gazze Şeridi’nin aşamalı olarak tamamen işgal edilmesini öngören planı onaylamasından sonra işgal ordusunun başlattığı saldırı genişliyor. Saldırılar kapsamında sivillere ait evler, yüksek binalar ile sığınmacı çadırları vurulurken, hastaneler bombalanıyor. Yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze halkı büyük bir korku ve sıkıntı yaşıyor. İsrail ordusunun "Raşid Caddesi'ni Filistinlilere kapatacağını ve caddenin sadece Gazze kentinden orta ve güney bölgelere göç amacıyla kullanılmasına izin verileceğini" duyurmasının ardından, bölgeden çıkmaya çalışan araçların caddeye yaklaştırılmadığı ve caddenin yoğun ateş ve bombardımanla hedef alındığı kaydedildi.

PANİK VE KARGAŞA OLUŞTURUYOR

İsrail ordusunun kara harekâtıyla birlikte Gazze şehrinde yaşanan korku ve baskı ortamı, sivillerin bölgeden ayrılmasını neredeyse imkânsız hale de getirdi. İşgalci gücün Gazze şehrinin önemli noktalarına ulaşmasıyla birlikte, sivillere evlerini terk etmeleri yönünde sert uyarılar yapılıyor. Ancak aynı anda, bu insanların hedef alındığı bildiriliyor. Sky-predator tipi insansız hava araçları (İHA) ve quadcopter’larla sivillerin hareketleri izleniyor ve saldırılar düzenleniyor. Evlerini terk etmeyi başaranlar ise El-Reşid Caddesi üzerinden güney ve orta Gazze’ye doğru ilerlemeye çalışıyor. Ancak bu güzergâh da İsrail hava araçlarının gözetimi ve saldırıları altında. Dün gece alçak uçuş yapan bir İsrail helikopterinin, bu yol üzerinde ateş açarak büyük paniğe neden olduğu kaydedildi.

HER KÖŞEDE TANKLAR

Gazze’deki Şati Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinlilerden Muhammed Bekir, İsrail ordusunun caddeyi kapatma niyetini açıklamasının ardından evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek “İsrail tankları ve dozerleri Reşid Caddesi’ne sadece 50 metre uzaklıkta. Caddenin birkaç saat içinde kapatılmasını bekliyorum" diye konuştu. Nereye gideceklerini dahi bilmeden göçe zorlandıklarını ifade eden Bekir, İsrail’in hedef aldığı kamptaki evinden bir eşek arabasıyla ayrıldıklarını yanına yalnızca birkaç parça giysi ve bir kilo pirinç alabildiğini, unları ise evde bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Bekir, "Bu göçte gideceğim yer belli değil. Yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle nereye gideceğimi bilmiyorum. Barınabileceğim bir çadır bile yok" dedi. İşgalci Savunma Bakanı Israel Katz, önceki gün X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bölgede kalan herkesin "terörist ve terör destekçisi" olarak değerlendirileceğini ifade etmişti. Öte yandan işgalci gücün dün düzenlediği saldırılarda bir gecede 73 kişi öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 24 saatte 77 artarak 66 bin 225'e yükseldi.

Sağlık çalışanlarından Trump'a İsrail mektubu

Yaklaşık iki yıldır Gazze'de gönüllü olarak çalışan 152 ABD'li sağlık çalışanından oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesinin İsrail'in saldırılarına verdiği desteğe son vermesini talep etti. İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki hastanelerde ilk elden edindikleri deneyimlerini aktaran grup, Trump'a yazdıkları mektupta, ABD'nin Gazze'de "devam eden yıkıma" verdiği askeri, ekonomik ve diplomatik desteği derhal sona erdirmesi çağrısında bulundu. Mektupta, Gazze'deki sivillere yönelik şiddetin boyutunun "daha önce hiçbirinin görmediği bir seviyede" olduğu vurgulanarak "Bugün, vicdanlarımızın unutmamıza izin vermeyeceği Gazze'nin çocuklarının çığlıklarını duymanız için size yalvarıyoruz" denildi.















