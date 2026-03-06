Gazze’de katliam durmuyor

ABD ile birlikte bir haftadır İran ve Lübnan’da yoğun saldırılar düzenleyen işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze’deki savaş suçlarını da sürdürüyor. Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bulunan El-Alem Kavşağı'nda, Abdurrahman Velid Muhammed Şerrab adında 20 yaşında zihinsel engelli bir genci daha katlettiği bildirildi. İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçların “Sarı Hat” bölgesinden Filistinli sivillerin çadırlarının bulunduğu bölgelere yönelik ateş açmayı sürdürdüğüne, eş zamanlı olarak dün sabah saatlerinde İsrail’e ait hücum botların Gazze açıklarından kent merkezindeki kıyı kesimlerine ateş açtığına dikkat çekilen açıklamada, bu saldırıda da 28 yaşında Mustafa Ali Fahri adında bir balıkçının yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail’e ait savaş uçaklarının dün sabah saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda bombardıman düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te yürürlüğe ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Enformasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, 145’inci gününe giren ateşkeste İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısı 665’e, yaralı sayısı ise 1700’e ulaştı. Bu saldırılarda ölenlerin 199’unu çocuklar oluştururken 185’i kadınlar, 23’ü ise yaşlılardan oluştu. İşgalci İsrail, Gazze’deki ateşkesi ihlal ederken Hamas ve Filistin direnişinin silahlarını bahane etse de bu ihlallerde doğrudan sivilleri hedef alıyor. 145 günlük ateşkes sürecinde İsrail tarafından öldürülen sivillerin üçte ikisini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturması işgal yönetiminin ihlallerdeki bahanelerini de geçersiz kılıyor.