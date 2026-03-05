İsrail vuracağı hedefleri yapay zekayla belirliyor

Günlük yaşamdan ekonomiye, sağlıktan güvenliğe kadar geniş bir yelpazede kullanılan yapay zeka, savaş sahasında da yeni dönemin kapılarını aralıyor. Savaş teknolojilerinde yapay zekanın rolü artarken, özellikle ABD ve İsrail bu teknolojileri yoğun biçimde kullanıyor. Savaşları yönlendiren, hedef tespitinden istihbarat analizine kadar pek çok kritik süreci şekillendiren teknoloji, modern çatışmaların temel unsurlarından biri haline geldi. Son 10-15 yılda kullanımın belirgin biçimde arttığını kaydeden Savunma Analisti Arda Mevlütoğlu, 7 Ekim 2023’ten sonra ise İsrail’in kullanımının daha görünür olduğunu belirtti. Mevlütoğlu, hedef istihbaratı ve anlık veri analizinde yapay zekanın yoğun biçimde kullanıldığını söyledi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil lider kadronun öldürüldüğü İran’daki son saldırılarda hedef belirleme sürecinde, İran’daki liderlik binaları, askeri bölgeler ve stratejik noktaların tespitinde yapay zekadan faydalanıldığı belirtiliyor.