İranlı yetkili: Lübnan’daki diplomatlara olası İsrail saldırısına misilleme yapılacak

İran’ın Yarı Resmi Haber Ajansı Tesnim’e göre, İranlı üst düzey bir yetkili, Lübnan’daki İranlı diplomatlara ilişkin açıklamada bulundu.

İranlı yetkili, Lübnan’daki İranlı diplomatlara yönelik İsrail’den gelebilecek her türlü eyleme karşılık vereceklerini belirterek, “İsrail'in Lübnan'daki diplomatlarımıza veya diplomatik bölgelerimize yönelik herhangi bir eylemine, diğer ülkelerde benzer şekilde karşılık verilecek.” İfadelerini kullandı.​​​​​​​