İranlı yetkili: Lübnan’daki diplomatlara olası İsrail saldırısına misilleme yapılacak

16:054/03/2026, Çarşamba
AA
İranlı üst düzey bir yetkili, Lübnan'da bulunan İranlı diplomatlara yönelik İsrail'in her hangi bir eylem yapması durumunda misilleme yapılacağını kaydetti. ​​​​​​​

İran’ın Yarı Resmi Haber Ajansı Tesnim’e göre, İranlı üst düzey bir yetkili, Lübnan’daki İranlı diplomatlara ilişkin açıklamada bulundu.

İranlı yetkili, Lübnan’daki İranlı diplomatlara yönelik İsrail’den gelebilecek her türlü eyleme karşılık vereceklerini belirterek, “İsrail'in Lübnan'daki diplomatlarımıza veya diplomatik bölgelerimize yönelik herhangi bir eylemine, diğer ülkelerde benzer şekilde karşılık verilecek.” İfadelerini kullandı.​​​​​​​

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



