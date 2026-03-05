Yeni Şafak
İsrail savaş uçakları Han Yunus semalarında görüldü

12:005/03/2026, Perşembe
AA
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

#Gazze
#Han Yunus
#Filistin
