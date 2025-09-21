Yeni Şafak
Gazze'de son 24 saatte 13 bebek hayatını kaybetti

12:2121/09/2025, Pazar
Gazze'de soykırım sürüyor
Soykırımcı terör devleti İsrail'in ablukası altındaki Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Terör devleti İsrail, 3 yıla yakın bir süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımında yeni bir boyuta geçti ve Filistinlileri zorunlu göçe maruz bıraktı.

Yardım girişlerinin olmadığı kentte yaşanan kıtlık nedeniyle bebek ölümleri yaşanırken, zorunlu göç sonrası ölümler daha da arttı.

Güneyde son 24 saatte 13 bebek öldü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin öldüğü bildirildi.

Ölen bebeklerden 10’unun annelerinin rahminde düşük sonucu yaşamını yitiren ceninler, 3’ünün ise kuvözde tedavi gören prematüre bebekler olduğu belirtildi.

Sağlık kaynakları, vakalardan 6’sının Gazze Şeridi’nin kuzeyinden Han Yunus’a göç eden hamile kadınlardan kaynaklandığını aktardı.

Zorunlu göç kadınlarda düşükleri artırdı

Zorunlu göç ve İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle annelerin maruz kaldığı yetersiz beslenme, yoğun korku, sürekli stres, yorgunluk ve tükenmişliğin düşükleri artırdığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden cenin ve bebekler, hastane morgundaki işlemlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.





#Gazze
#İsrail
#han yunus
