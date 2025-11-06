Gazze'de soykırım Batı'da imaj: İsrail sosyal medyaya milyon dolarlar akıtacak

İsrail'in Amerikan kamuoyundaki imajını iyileştirmek için dijital mecralara yöneldiği ve yapay zeka algoritmalarında değişiklik öngören bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İsrail, 2 yıl boyunca Gazze'de sürdürdüğü soykırım nedeniyle özellikle gençlerden gelen desteği kaybetmesinin ardından harekete geçti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, hükümet son aylarda İsrail'in Amerikan kamuoyundaki imajını iyileştirmek için milyonlarca dolar değerinde sözleşme imzaladı.

İsrail sadece Hasbara (İsrail’in kendi politikalarını meşru göstermek amacıyla yürüttüğü propaganda) kampanyaları için değil aynı zamanda milyonlarca Hristiyan kilise cemaatini hedefleyen kampanyalar yürütmek için şirketleri kullandı.

İsrail yanlısı mesajların çevrimiçi ortamda yaygınlaştırılması için sohbet robotları, ChatGPT gibi yapay zeka hizmetleri ve arama sonuçları kullanıldı.

Bu amaçla, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisinin yanı sıra Cumhuriyetçi Parti ve Evanjelik topluluklarla bağlantılı şirketlerin uzmanlıklarına başvuruldu.

Altı milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Habere göre, yeni Hasbara sözleşmelerinin en büyüğü, geçen ağustos ayında, Trump'ın 2016 ve 2020 yıllarındaki dijital kampanyalarında önemli rol oynayan Brad Parscale'in sahibi olduğu Clock Tower X şirketiyle imzalandı.

Dört ay sürecek ve 6 milyon dolar değerindeki sözleşme, İsrail hükümeti adına Clock Tower X ve Havas Media arasında imzalandı.

Bu sözleşme, "Z kuşağı" (Z Gen) için özel medya içerikleri üretmeyi hedefliyor. Bu projenin TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda faaliyet göstermesi ve ayda en az 50 milyon görüntülenmeye ulaşması öngörülüyor.

İsrail kampanyasının temel unsurlarından birini, son yıllarda sayıları hızla artan popüler sohbet robotları oluşturdu.

Clock Tower şirketinin, ChatGPT gibi yapay zeka metin üretim modellerinin çıktıları üzerinde etki oluşturacak internet siteleri ve içerik platformları kurmakla görevlendirilmesi planlanıyor.

Gazeteye göre, bu kampanyada Hristiyan kitlelere odaklanılması şaşırtıcı oldu zira özellikle Evanjeliklerin tarihsel olarak ABD'de İsrail'i en çok destekleyen grup olduğu biliniyordu.

"ABD’de İsrail'e duyulan sempati son çeyrek yüzyılın en düşük seviyelerinde"

Ancak Pew Araştırma Merkezi'nin 2022-2025 yılları arasındaki anketleri, Gazze savaşı sırasında muhafazakarlar arasında bile İsrail'e verilen desteğin hızla azaldığını ortaya koydu.

Anketlere göre, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 42'si 2022'de İsrail'e olumsuz bakarken üç yıl sonra bu rakam yüzde 53'e yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekim ayında New York'taki İsrail Başkonsolosluğu'nda yaptığı konuşmada sosyal medyayı "İsrail’in eylemlerini desteklemek için kullanılabilecek bir silah" olarak tanımlamıştı.

Son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmaları, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya genelinde İsrail'e yönelik desteğin azaldığını ortaya koyuyor. Elde edilen veriler, özellikle ABD’de İsrail'e duyulan sempatinin son çeyrek yüzyılın en düşük seviyelerine gerilediğini gösteriyor.







